Новая школа искусств будет построена в Тулуне с помощью госкорпорации ВЭБ.РФ

Новая школа искусств будет построена в Тулуне. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новая школа искусств будет построена в Тулуне. Там дети смогут заниматься музыкой, хореографией, будут организованы оркестры народных, духовых и симфонических инструментов, обустроят музыкальную библиотеку и концертный зал. Здание будет оборудовано так, чтобы его смогли посещать и дети-инвалиды.

Все это стало возможным благодаря соглашению, которое правительство Иркутской области подписало с госкорпорацией ВЭБ.РФ о софинансировании расходов на строительство этого объекта. Общая стоимость работ составит 389,4 млн рублей, госкорпорация ВЭБ.РФ выделит 153,2 млн рублей.

– Благодарны руководству Госкорпорации ВЭБ.РФ за поддержку в реализации мероприятий по развитию городской среды, строительства и ремонтов социальных объектов. Это не первый наш совместный проект, уверен, что он будет реализован в срок, - отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Проект новой школы искусств уже готов, она будет располагаться на улице Песочной.

– Тулун – город, переживший наводнение. И мы всегда готовы поддерживать сложные территории, - пояснила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева. - Если ранее проекты, профинансированные ВЭБ.РФ в моногороде, были направлены на развитие предпринимательства, то в этот раз мы вкладываем средства в социальную сферу. Новая школа искусств раскроет таланты, творческие способности у детей и станет местом притяжения для всех жителей.