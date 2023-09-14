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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:51

В Иркутской области создан Совет по взаимодействию со строительными СРО

Его задачи - развитие отрасли и эффективное взаимодействие с органами власти
Надежда ИВАНОВА
Совет будет работать для более эффективного взаимодействия строительных СРО с государственными службами и друг с другом.

Совет будет работать для более эффективного взаимодействия строительных СРО с государственными службами и друг с другом.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о создании Совета по вопросам эффективного функционирования саморегулируемых организаций строительной отрасли. В него вошли представители застройщиков, саморегулируемых организаций и органов государственной и муниципальной власти.

– Создать Совет было решено для обеспечения эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами власти и саморегулируемыми организациями, а также в целом для развития строительной отрасли Иркутской области, - пояснил Игорь Кобзев.

Совет будет работать для более эффективного взаимодействия строительных СРО с государственными службами и друг с другом, обсуждать возможные изменения в законодательстве в области деятельности саморегулируемых организаций, которые будут способствовать развитию строительной отрасли, специалисты смогут делиться опытом по внедрению передовых технологий и методов работы в капитальном строительстве. А так же регионом будет оказываться поддержка в подготовке квалифицированных кадров для саморегулируемых организаций.

Напомним, что членство в саморегулируемой организации является обязательным условием для допуска к проведению целого ряда строительных работ, связанных с безопасностью объектов капитального строительства.