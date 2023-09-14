В детском лагере “Солнышко” Иркутской области построят новые корпуса

Иркутская область получила субсидию из федерального бюджета на строительство новых модульных корпусов в детском лагере “Солнышко”. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область получила субсидию из федерального бюджета на строительство новых модульных корпусов в детском лагере “Солнышко”, что расположен в Шелеховском районе. Летом там отдыхают и оздоравливаются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Подробности обсудили на совещании у губернатора региона Игоря Кобзева.

Субсидия на строительство, выделенная по итогам отбора минпросвещения, - почти 45 млн рублей. Кроме того, софинансирование из областного бюджета составит 67,6 млн рублей. Планируется построить два модульных корпуса, каждый на 50 мест. И еще столовую на 170 мест - за счет региональных средств.

- Это очень хороший проект, реализация которого позволит создать комфортные условия для оздоровления детей-инвалидов, - сказал Игорь Кобзев. - Важно, чтобы в процессе строительства были соблюдены все требования МЧС, Роспотребнадзора, других служб и ведомств. К следующему летнему сезону лагерь должен быть принят без замечаний.

По информации главы министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, до 15 мая следующего года все работы по строительству и благоустройству территории должны быть завершены.

- Лагерь «Солнышко» ежегодно принимал на отдых и оздоровление воспитанников областных учреждений для детей-инвалидов в возрасте от 8 до 18 лет, по 70 человек в смену. Благодаря возведению новых модульных корпусов лагерь сможет также принимать детей-инвалидов, проживающих в семьях. Его мощность возрастет до 170 человек в смену, - отметил Владимир Родионов.

Кстати, в этом году в “Солнышке” уже построили модульный жилой корпус на 16 мест и он отлично зарекомендовал себя в летнем сезоне - для детей там были созданы все необходимые комфортные условия.