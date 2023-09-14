ОЭЗ «Ворота Байкала» пополнилась тремя новыми резидентами
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» пополнилась тремя новыми резидентами с общим объем инвестиций около 2,4 миллиарда рублей. Сейчас здесь 23 резидента. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
-Например, компания "Медная гора" будет строить у Соболиной арт-отель. Он будет рассчитан на 40 мест. Также будет предусмотрен ресторан и банный комплекс, - говорят в правительстве.
Инвестиции оцениваются в 177 млн рублей, первые гости в отеле ожидаются в 2025 году.
Компания «Большой Байкал» намерена построить к 2027 году в прибрежной части территории ОЭЗ торгово-развлекательный комплекс. Там будут магазины, рестораны, бассейны. Инвестор планирует вложить 286,6 миллиона рублей.
Компания «Вало Проджект» к 2027 году построит гостиничный комплекс "4 звезды" на 732 места. Проект оценивается в 1,9 миллиарда рублей.