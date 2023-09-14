В Забайкалье бездомные собаки за две минуты разорвали домашнюю кошку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Забайкальском крае толпа алабаев, забравшись в чужой огород, насмерть загрызли хозяйскую собаку. Позднее, судя по кадрам с камер, пришел охранник. Он уводит за поводок рыжего пса.

- Охранник то видел, что задавленная собака лежит, все в крови. Вся машина, все в крови. Это как они её драли со всей дури. И кролик у меня умер, он на втором этаже стоял, от звуков, - сказала хозяйка убитой собаки Ирина Гусарова, передает РТК "Забайкалье".

Это не первый случай. Собаки регулярно терроризируют жильцов дач, сбегая с территории базы.

Тогда же бродячие собаки задрали домашнюю кошку. Все дело в том, что собаки место, где их кормят, считают своей территорией и рьяно его охраняют.