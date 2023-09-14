В Тулуне построят новую школу искусств Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области заключило соглашение с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ о совместном строительстве новой школы искусств в Тулуне. Работы будут финансировать их бюджетов госкорпорации, муниципалитета и области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

-Общая стоимость оценивается в 389,4 млн рублей. ВЭБ.РФ выделит 153,2 млн рублей, - говорят в правительстве.

В школе будут работать оркестры народных, духовых и симфонических инструментов.