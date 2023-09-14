В Иркутской области разработают концепцию развития креативных индустрий Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство культуры Иркутской области разрабатывает концепцию по развитию и поддержке творческих креативных индустрий. Это позволит придать особый имидж региону, показать его уникальность и отличие от других территорий страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Среди жителей Иркутской области много талантов, которые могут развивать творческие направления и создавать индивидуальность региона. Мы будем поддерживать это на уровне правительства Иркутской области, - говорят в правительстве.

Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе по количеству предприятий-представителей креативной индустрии.