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НовостиЭкономика14 сентября 2023 14:20

В Иркутской области разработают концепцию развития креативных индустрий

Это позволит придать особый имидж региону
Елена СИНИЦА
В Иркутской области разработают концепцию развития креативных индустрий

В Иркутской области разработают концепцию развития креативных индустрий

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Министерство культуры Иркутской области разрабатывает концепцию по развитию и поддержке творческих креативных индустрий. Это позволит придать особый имидж региону, показать его уникальность и отличие от других территорий страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Среди жителей Иркутской области много талантов, которые могут развивать творческие направления и создавать индивидуальность региона. Мы будем поддерживать это на уровне правительства Иркутской области, - говорят в правительстве.

Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе по количеству предприятий-представителей креативной индустрии.