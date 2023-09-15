На улице Волжской в Иркутске устанавливают новый светофор

На улице Волжской в Иркутске устанавливают светофор Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Волжской около торгового центра Orange появится новый светофор. Информацию об этом подтвердила пресс-служба администрации Иркутска.

Судя по реакции жителей города, светофор на этом перекрестке действительно очень нужен.

- Это лучшая новость на сегодня! Очень удобно, учитывая, что там в большинстве своем ходят бабушки и беременные женщины. Десять лет там езжу. На этом участке именно светофора не хватало, - пишут иркутяне в социальных сетях.

Кроме того, в администрации пояснили, что они нередко проводят специальную комиссию по безопасности дорожного движения, на которой вместе с сотрудниками ГИБДД, рассматривают обращения и предложения от жителей по улучшению организации транспортного и пешеходного движения в городе. Чтобы получить официальный ответ по установке светофора на том или ином участке дороги, необходимо написать заявление в комитет городского обустройства .