Погода в Иркутске 15 сентября 2023 года ожидается без осадков
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вот и подошла к концу первая половина сентября. Погода за это время выдалась теплой. Однако, пора смириться с тем, что летняя жара наступит еще не скоро, а на улице с каждой неделей становится все холоднее. Порадует ли нас погода в Иркутске 15 сентября 2023 года?
- В Иркутской области ожидается переменная облачность, местами слабые дожди, утром туман, ветер северо-западный, северо-восточный до 9 метров в секунду. В некоторых районах возможны порывы до 13 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +21, а при облачной погоде до +12 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 15 сентября 2023 года будет без существенных осадков, утром на город опустится густой туман, ветер северо-западный до 9 метров в секунду, температура поднимется до +18.
Кроме того, в западных и северных районах области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
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