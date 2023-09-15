Погода в Иркутске 15 сентября 2023 года ожидается без осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот и подошла к концу первая половина сентября. Погода за это время выдалась теплой. Однако, пора смириться с тем, что летняя жара наступит еще не скоро, а на улице с каждой неделей становится все холоднее. Порадует ли нас погода в Иркутске 15 сентября 2023 года?

Погода в Иркутске 15 сентября 2023

- В Иркутской области ожидается переменная облачность, местами слабые дожди, утром туман, ветер северо-западный, северо-восточный до 9 метров в секунду. В некоторых районах возможны порывы до 13 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +21, а при облачной погоде до +12 градусов, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 15 сентября 2023 года будет без существенных осадков, утром на город опустится густой туман, ветер северо-западный до 9 метров в секунду, температура поднимется до +18.

Кроме того, в западных и северных районах области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал