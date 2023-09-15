Подведены итоги форума «Леса России», проходившего в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В первый день форума «Леса России», проходившего в Иркутской области, состоялось заседание, на котором подвели предварительные итоги работы лесного хозяйства страны, а также обозначили задачи для работников отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне форум продолжил работу в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Там состоялись три круглых стола. На одном обсудили вопрос реализации федерального законодательства о «лесной амнистии». Другой посвятили мониторингу пожароопасности в лесах. На третьем круглом столе обсуждали новые реалии в инвестиционной деятельности.

– Спасибо Иркутской области за предоставленную возможность провести форум. Это один из крупнейших лесных регионов, здесь очень серьезные практики развития отрасли, – сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев напомнил, что регион, помимо форума «Леса России», примет чемпионат страны среди вальщиков леса «Лесоруб-2023». Соревнования продлятся два дня.

В завершении форума, участники высадили в музее аллею из 20 елей-пятилеток, которые были выращены в Мегетском лесопитомнике.