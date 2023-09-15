Старшеклассники из Иркутска примут участие в слёте активистов движения Пост №1 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Старшеклассники из средней школы № 5 в Иркутске примут участие во Всероссийском слёте активистов движения Пост №1. Команда учеников победила в муниципальном конкурсе лучших смен часовых, который прошел весной 2023 года, теперь они представят регион в Санкт-Петербурге с 16 по 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В культурную столицу приедут 93 команды из 47 субъектов России и республики Беларусь. Это кадеты, юнармейцы, лучшие смены почетных караулов и вахт памяти.

Цель проекта – поддержать деятельность молодежных центров почетных караулов «Пост № 1», а также сформировать патриотические традиции в молодежной среде.

– Наши старшеклассники они очень ждут эту поездку. Ребята увидят Санкт-Петербург, пообщаются со сверстниками из других городов и примут участие в конкурсной программе. Мы очень серьезно готовимся, распределяем время, чтобы успеть повторить теоретические знания, отрепетировать творческую программу и строевые навыки, – рассказала педагог-организатор средней школы № 5 Наталья Гайдукова.

В программе слета будут соревнования и конкурсы для участников команд: строевой конкурс, состязания в военно-прикладных видах спорта, знаниях истории страны и основных событий Великой Отечественной войны, творческий конкурс «Маршрутами Победы по моему родному краю».