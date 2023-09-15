На пожаре в Усть-Кутском районе пострадал человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в садоводстве «Ясный-2» в Усть-Кутском районе произошел ночью 14 сентября Сообщение в МЧС поступило в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Причиной возгорания стало короткое замыкание. До прибытия пожарных, скорая помощь госпитализировала пострадавшего мужчину. Когда бригада приехала, деревянный дом был полностью охвачен огнем, разрушилась кровля. Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров, - рассказывают в МЧС.

За сутки в Иркутской области произошло 11 пожаров. Четыре раза горел частный жилой дом, два – многоквартирный жилой дом, три раза возгорание случилось в садовых домах. Кроме того, были случаи одного пожара в тракторе и один раз горел мусор.

Один из таких пожаров случился в Черемхово. Семья из двоих взрослых и троих детей успела эвакуироваться из частного дома во время возгорания. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелась деревянная перегородка в подполье и оттуда повалил дым. За считанные минуты пожар был потушен, а дом спасен от огня.

Еще один случай возгорания в частном доме произошел в поселке Култук Слюдянского района. Причина – короткое замыкание. Огонь быстро перебрался на соседние строения: баню, гараж и дровяник. За 40 минут сотрудники МЧС ликвидировали горение. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Никто не пострадал.