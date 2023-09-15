Продолжается регистрация на всероссийский конкурс “Это у нас семейное”

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 4 ноября 2023 года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За неделю с начала регистрации на участие во всероссийском конкурсе “Это у нас семейное” президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило более 60 тысяч заявок, причет не только из России. Об этом сообщил первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

- Неделя всего прошла с начала приема заявок, у нас уже более 60 тысяч человек, которые подали заявку на участие в конкурсе. Очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны и уже 25 стран. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе, - сказал Сергей Кириенко.

Напомним, участвовать в конкурсе могут все желающие. Нужно собрать команду из родственников, не менее 4 человек, в которой будут представители не менее трех поколений. Зарегистрироваться можно на сайте этосемейное.рф до 4 ноября 2023 года. В финал, который состоится летом 2024 года, выйдут 300 семей. Главный приз - большое путешествие по России, еще 30 финалистов получат сертификаты на сумму пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Для участников конкурса также предусмотрено множество призов от партнеров.

- Семьи ждут интересные испытания, которые объединят разные поколения, сделают жизнь насыщеннее и разнообразнее. Приглашаем жителей Иркутской области участвовать в конкурсе, - отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.