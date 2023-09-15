Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в выходные в Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области проведут массовые проверки водителей на трезвость 16 и 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В эти выходные полицейские будут выявлять автолюбителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. Если признаки опьянения у человека подтвердятся или водитель откажется от прохождения медицинского освидетельствования, он будет отстранен от управления транспортом и привлечен к административной или уголовной ответственности, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Кроме того, полицейские просят активных граждан не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей по телефону 02 и 102 (с любого оператора сотовой связи)