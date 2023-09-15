Передвижная выставка «Поезд Победы» посетит Братск 18 сентября. Фото: пресс-служба администрации Братска

Передвижная выставка «Поезд Победы» прибудет в Братск из Новокузнецка ранним утром 18 сентября и будет работать до 18:20 19 сентября. Тема экспозиции – Великая Отечественная война. Об этом сообщила пресс-служба администрации Братска.

- Вход в музей будет осуществляться с 10:00 каждые пять минут по 12-15 человек. К работе с посетителями привлекут около 40 местных волонтеров из колледжей и Братского госуниверситета, - рассказывают в администрации.

В каждом вагоне будут размещены скульптурные композиции, реальные вещи и предметы военного времени. Экспозиция включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 сенсорных столов. Зрители увидят санитарный вагон, вагон-концлагерь, Нюрнбергский процесс и многое другое.

Посетить такой поезд братчане смогут бесплатно, но обязательно следует зарегистрироваться по ссылке, которая будет доступна за сутки до начала работы передвижного музея.