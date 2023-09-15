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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 6:36

Десять школьников получили травмы в ДТП в Иркутске с начала сентября

Вина лежит как на взрослых, так и на детях
Таисия ЧЕМИСОВА
Десять школьников получили травмы в ДТП в Иркутске с начала сентября. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Десять школьников получили травмы в ДТП в Иркутске с начала сентября. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

За первые две недели с начала учебного года, десять школьников пострадали в ДТП. При этом, вина лежит как на взрослых, так и на детях. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

- Три человека, которые попали в ДТП – подростки, севшие за родительские мотоциклы, не имея водительских прав. Еще трое – перебегали дорогу в запрещенных местах. В остальных случаях виноваты водители, не уступившие детям дорогу на пешеходном переходе, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции призывают родителей учить с ребенком безопасный маршрут в школу, а в вечернее время обеспечивать школьника световозвращающей одеждой и приборами. Кроме того, не следует давать подросткам свое транспортное средство.