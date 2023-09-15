Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 7:22

В Иркутской области работает 459 центров "Точка роста"

В этом году уже открылось 66
Елена СИНИЦА
В Иркутской области работает 459 центров "Точка роста"

В Иркутской области работает 459 центров "Точка роста"

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В сентябре 2023 года в Иркутской области состоится открытие новых центров образования "Точка роста". За текущий год в регионе появилось 66 таких центров. Об этом сообщает Байкал24.

-Всего в регионе 459 "Точек роста", - говорят в правительстве региона.

В этом году центры открываются в деревне Грановщина, селе Бажир, а также в школе №29 Чунского района и Уриковской средней школе в Иркутском районе.

В таких центрах у детей будет возможность заниматься на современном оборудовании.