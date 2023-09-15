В Иркутской области работает 459 центров "Точка роста"
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В сентябре 2023 года в Иркутской области состоится открытие новых центров образования "Точка роста". За текущий год в регионе появилось 66 таких центров. Об этом сообщает Байкал24.
-Всего в регионе 459 "Точек роста", - говорят в правительстве региона.
В этом году центры открываются в деревне Грановщина, селе Бажир, а также в школе №29 Чунского района и Уриковской средней школе в Иркутском районе.
В таких центрах у детей будет возможность заниматься на современном оборудовании.