В Иркутской области работает 459 центров "Точка роста" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В сентябре 2023 года в Иркутской области состоится открытие новых центров образования "Точка роста". За текущий год в регионе появилось 66 таких центров. Об этом сообщает Байкал24.

-Всего в регионе 459 "Точек роста", - говорят в правительстве региона.

В этом году центры открываются в деревне Грановщина, селе Бажир, а также в школе №29 Чунского района и Уриковской средней школе в Иркутском районе.

В таких центрах у детей будет возможность заниматься на современном оборудовании.