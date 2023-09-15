За сутки мошенники обманули 17 жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области за сутки телефонные аферисты обманули 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-57-летний житель Орловской области был в командировке в Иркутске. В этот период неизвестные похитили у него два миллиона рублей, - говорят в полиции.

По данным правоохранителей, пострадавшему позвонили и представились сотрудниками ФСБ и финансового учреждения. Ему рассказали, что преступники пытаются оформить на него кредит. Чтобы это предотвратить, мужчине предложили взять другой кредит и перевести все деньги на некий "безопасный" счет. Когда заявитель перевел 1,8 миллиона рублей, мошенники перестали выходить на связь.