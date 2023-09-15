В Иркутске ограничат движение транспорта 17 сентября из-за концерта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске ограничат движение транспорта 17 сентября. Эта мера будет принята на время проведения гала-концерта «Байкальские духовые Ассамблеи». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Начнется мероприятие в 15:00, до этого времени коллективы будут репетировать. Поэтому движение в центре города ограничат с 9:00 до 19:30, - сообщают в администрации.

Проезд перекроют по улице Ленина на участке от улицы Желябова до Сурикова, по Сухэ-Батора – от Желябова до Польских Повстанцев, а также на площади графа Сперанского.

Изменится и движение общественного транспорта. Автобусы № 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80, идущие в центр, направят после остановки на улице Чкалова по Марата, Свердлова, Ленина. А из центра после улицы Ленина – по Канадзавы, Марата, Чкалова. Пассажирам, которые хотели бы выйти на остановках «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского», следует тщательно планировать маршрут.

Автобусы с номерами 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66, из центра после улицы Карла Маркса проследуют по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановку на улице «Сухэ-Батора» временно перенесут на остановку «Художественный музей». Подробную информацию о маршрутах можно посмотреть на сайте администрации Иркутска.