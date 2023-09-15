Чемпионат России «Лесоруб-2023» стартовал в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Чемпионат России «Лесоруб-2023» стартовал в Иркутске 15 сентября. 78 вальщиков леса из 17 регионов страны приехали в Приангарье, чтобы побороться за звание лучшего лесоруба. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Чемпионат каждый год проходит в разных регионах России. В этот раз честь выпала проводить его здесь, в одном из крупнейших лесных регионов. Профессия лесозаготовителя популярна и их мастерство свидетельствует о бережном отношении к лесным ресурсам в процессе заготовки. Все упражнения, выполняемые спортсменами, имеют прикладной характер, - отметил замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

Состязания лесорубов продляться два дня. Это не только личный, но и командный зачет. Участники продемонстрируют мастерство валки деревьев, замены цепей и обрезки сучьев. Оценивать лесорубов будут жюри из 20 человек.

Кстати, для чемпионата не заготавливали древесину. Для соревнований по валке леса будут использованы верхушки деревьев, которые не применяются как деловой лес. Для остальных номинаций выделят оцилиндрованные бревна, из запасов уже заготовленной древесины.