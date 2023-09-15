В «Картине недели» разговор с представителем Иркутской нефтяной компании

На заводе иркутских полимеров появится 1600 новых рабочих мест. Фото: Пресс-служба ИНК

На этих фото строительная площадка Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании).

Территория будущего завода - 200 гектаров.

Объем товарной продукции составит 650 тыс. тонн в год.

Здесь появится 1600 новых рабочих мест. Всего же в ИНК сегодня трудятся более 15 тысяч человек. Как обрести работу мечты? Об этом и не только говорим с директором департамента управления кадровым потенциалом Иркутской нефтяной компании Викторией Илюхиной. “Картина недели” на радио «Комсомольская правда» начнется в 17 часов.

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