В «Картине недели» разговор с представителем Иркутской нефтяной компании

На заводе иркутских полимеров появится 1600 новых рабочих мест. Фото: Пресс-служба ИНК
На этих фото строительная площадка Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании).
Территория будущего завода - 200 гектаров.
Объем товарной продукции составит 650 тыс. тонн в год.
Здесь появится 1600 новых рабочих мест. Всего же в ИНК сегодня трудятся более 15 тысяч человек. Как обрести работу мечты? Об этом и не только говорим с директором департамента управления кадровым потенциалом Иркутской нефтяной компании Викторией Илюхиной. “Картина недели” на радио «Комсомольская правда» начнется в 17 часов.
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