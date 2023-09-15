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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:20

С улиц Иркутска вывезли 50 тонн мусора

В областной столице продолжают убирать дороги, тротуары
Елена СИНИЦА
С улиц Иркутска вывезли 50 тонн мусора

С улиц Иркутска вывезли 50 тонн мусора

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областной столице продолжают убирать дороги, тротуары и остановки общественного транспорта. В результате с улиц города вывезли 50 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Листву отделяют от другого мусора и пакуют в мешки, которые затем вывозят на полигон ТКО, - говорят в администрации города.

Вдоль дорог и мостовых сооружений косят траву, а проезжую часть очищают с помощью специализированной техники.

Помимо этого, на пересечении улиц Розы Люксембург и Тухачевского отремонтировали дорожные ограждения.