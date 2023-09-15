С улиц Иркутска вывезли 50 тонн мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В областной столице продолжают убирать дороги, тротуары и остановки общественного транспорта. В результате с улиц города вывезли 50 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Листву отделяют от другого мусора и пакуют в мешки, которые затем вывозят на полигон ТКО, - говорят в администрации города.

Вдоль дорог и мостовых сооружений косят траву, а проезжую часть очищают с помощью специализированной техники.

Помимо этого, на пересечении улиц Розы Люксембург и Тухачевского отремонтировали дорожные ограждения.