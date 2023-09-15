Иркутская область стала лидером среди регионов СФО по наименьшему росту цен Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рейтинге регионов Сибирского федерального округа (СФО) Иркутская область занимает 1 место по низкому уровню индекса потребительских цен на продовольственные товары с начала года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В области этот показатель составляет 101,71%, в среднем по стране - 102,66%, а по СФО - 103,01%, - говорят в правительстве.

Так, специалисты зафиксировали снижение цен на белокочанную капусту (-26,58%), репчатый лук (-13,04%), картофель (-2,25%). Также чуть более чем на 2% подешевела рыба.

Менее чем на процент снизились цены на пшеничную муку, куриные яйца, пшено и вермишель.