Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 9:19

В Листвянке демонтируют незаконно возведенные причальные сооружения

Здесь не исполнялись требования по безопасной стоянки судов
Елена СИНИЦА
В Листвянке демонтируют незаконно возведенные причальные сооружения. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Листвянке демонтируют незаконно возведенные причальные сооружения. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По требованию Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в п. Листвянка Иркутской области проводится демонтаж незаконно возведенных причальных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Были обнаружены многочисленные бесхозяйные пассажирские причалы, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что не исполнялись требования по безопасной стоянки судов.

Работа по декриминализации туристических услуг и обеспечения безопасности судоходства продолжается.