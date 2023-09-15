В Листвянке демонтируют незаконно возведенные причальные сооружения. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По требованию Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в п. Листвянка Иркутской области проводится демонтаж незаконно возведенных причальных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Были обнаружены многочисленные бесхозяйные пассажирские причалы, - говорят в ведомстве.

Уточняется, что не исполнялись требования по безопасной стоянки судов.

Работа по декриминализации туристических услуг и обеспечения безопасности судоходства продолжается.