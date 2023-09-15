В Иркутске на Альпийской улице из-за пожара эвакуировали 23 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске на улице Альпийской огнеборцы тушат пожар на кровле 4-этажного многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своем телеграм-канале.

-Сигнал о пожаре поступил в ведомство в 16:43. Из дома эвакуировались 23 человека, пострадавших нет, - говорят в пресс-службе.

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области началась подготовка к весеннему пожароопасному сезону 2024 года.