Пострадавшие от летних паводков жители Иркутской области получат выплаты Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Ангарске, где 6-7 июля на территории 11 садоводческих некоммерческих товариществ подтопило 1 262 земельных участка и 167 домов, выплаты предусмотрены 133 гражданам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В Казачинско-Ленском районе в августе подтопило девять населенных пунктов. Там выплаты получат 76 человек, - говорят в правительстве.

Также власти обсудили решения по защите от подтоплений паводковыми водами реки Китой деревни Архиереевка Усольского района.