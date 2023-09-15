В Ангарске одобрен проект Дворца бракосочетаний. Фото: Главгосэкспертиза

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство Дворца бракосочетаний в городе Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Это двухэтажное здание площадью в 1,5 тысячи "квадратов". Оно появится на пересечении улиц Зурабова и Троицкой, - рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что проект предусматривает зону ожидания и гардероб на 100 номерков. Сам дворец сможет вместить до 100 человек. Здесь будет предусмотрен грузовой лифт и инфраструктура для маломобильных граждан.