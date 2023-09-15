При поддержке «Газпром добыча Иркутск» прошел Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале»

Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» прошел в Иркутске. Фото: Пресс-служба ООО «Газпром добыча Иркутск»

В Иркутске завершился XVIII Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале». Традиционно он проводится при поддержке ООО «Газпром добыча Иркутск».

Фестиваль проходил с 5 по 14 сентября на площадках Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского и Иркутской областной филармонии. Участие в нем приняли более 450 музыкантов - звезды классической музыки, лауреаты и призеры международных конкурсов, молодые исполнители.

Всего в рамках «Звезд на Байкале» представлено 15 концертов. Шедевры мировой классики в этом году звучали в исполнении сразу пяти оркестров - Губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии под управлением Илмара Лапиньша, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Российского национального молодежного оркестра под управлением Дмитрия Юровского и Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи.

При формировании программы организаторы фестиваля особое внимание уделили творчеству композитора Сергея Рахманинова - в этом году отмечается 150-летие со дня его рождения.

Народный артист России, пианист-виртуоз, художественный руководитель фестиваля «Звезды на Байкале» Денис Мацуев принял участие в нескольких концертных выступлениях и, кроме того, исполнил новую сольную программу. А Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета представил авторскую версию «Фантастическая Кармен» - музыкально-драматическую постановку по мотивам «Кармен-сюиты» Родиона Щедрина и оперы «Кармен» Жоржа Бизе с участием солистов-вокалистов, актеров театра и кино, артистов балета Большого театра России.

Завершились «Звезды на Байкале» концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра с участием Дениса Мацуева, а также других известных и начинающих исполнителей, на котором прозвучали произведения выдающихся российских и зарубежных композиторов.

Ежегодный Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» проводится с 2004 года. Автором и бессменным художественным руководителем мероприятия является народный артист России Денис Мацуев. Компания «Газпром добыча Иркутск» является постоянным партнером проектов маэстро с 2011 года.

Участие в фестивале приняли более 450 музыкантов. Фото: ООО «Газпром добыча Иркутск»

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения - ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия). Ковыктинское ГКМ - основа Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

С 2010 года между ООО «Газпром добыча Иркутск» и Министерством культуры и архивов Иркутской области действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания поддерживает традиционные и новые значимые для региона проекты в сфере культуры и искусства.