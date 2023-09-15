В Иркутской области проведут массовые проверки водителей на алкоголь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В выходные дни на территории Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

-Так, 16 и 17 сентября полицейские будут выявлять автовладельцев, которые находятся за рулем в нетрезвом виде, - говорят в ведомстве.

Если будут выявлены признаки опьянения, то автомобилиста отстранят от управления машиной.

Жителей также просят не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей.