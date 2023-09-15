Жителя Иркутска могут оштрафовать за незаконный запуск беспилотника Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Иркутске сотрудники полиции установили факт незаконного запуска квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - 45-летний житель рассказал, что просто проверял работоспособность устройства. При этом разрешения на полет у него не было, - говорят в ведомстве. Отметим, что сейчас в регионе действует запрет на использование беспилотников. За несанкционированный запуск физических лиц могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, юридических лиц - до 500 тыс. рублей.