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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:48

Жителя Иркутска могут оштрафовать за незаконный запуск беспилотника

Штраф могут достигнуть 50 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
Жителя Иркутска могут оштрафовать за незаконный запуск беспилотника

Жителя Иркутска могут оштрафовать за незаконный запуск беспилотника

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Иркутске сотрудники полиции установили факт незаконного запуска квадрокоптера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - 45-летний житель рассказал, что просто проверял работоспособность устройства. При этом разрешения на полет у него не было, - говорят в ведомстве. Отметим, что сейчас в регионе действует запрет на использование беспилотников. За несанкционированный запуск физических лиц могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, юридических лиц - до 500 тыс. рублей.