В школах Иркутской области открываются новые “Точки роста”

Новые “Точки роста” открываются в сентябре в школах Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новые “Точки роста” открываются в сентябре в школах Иркутской области. Это центры образования естественно-научной и технологической направленности, которые создаются в образовательных учреждениях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В этом году еще 66 таких центров открылось в 25 муниципалитетах и теперь их в Приангарье уже 459.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручал особое внимание при организации таких центров уделять новым школам, а так же тем, кто участвует в программе модернизации школьных систем образования.

– В 2023 году центры образования естественно-научной и технологической направленности открываются в ряде новых образовательных организаций, которые были построены в 2022 году, например, в деревне Грановщина, селе Бажир, школе № 2 им. Сигаева в г. Тулуне и школе № 1 г. Нижнеудинска, а также в тех, которые открылись после капитальных ремонтов, – это школа № 29 в Чунском районе и Уриковская средняя школа в Иркутском районе и ряде других, – отметил Игорь Кобзев.

«Точки роста» создаются в сельских школах и в школах малых городов (менее 50 тысяч жителей). В этом году 28 школ из 66, где созданы «Точки роста», - малокомплектные школы. Как отметил глава министерства образования региона Максим Парфенов, такие кабинеты всегда оснащены самыми современными высокотехнологичным оборудованием и учебными пособиями. Для детей это доступ к новым образовательным технологиям, для педагогов - возможность профессионального роста и развития.

Новые “Точки роста” открываются в сентябре в школах Иркутской области. Это центры образования естественно-научной и технологической направленности, которые создаются в образовательных учреждениях в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В этом году еще 66 таких центров открылось в 25 муниципалитетах и теперь их в Приангарье уже 459.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручал особое внимание при организации таких центров уделять новым школам, а так же тем, кто участвует в программе модернизации школьных систем образования.

– В 2023 году центры образования естественно-научной и технологической направленности открываются в ряде новых образовательных организаций, которые были построены в 2022 году, например, в деревне Грановщина, селе Бажир, школе № 2 им. Сигаева в г. Тулуне и школе № 1 г. Нижнеудинска, а также в тех, которые открылись после капитальных ремонтов, – это школа № 29 в Чунском районе и Уриковская средняя школа в Иркутском районе и ряде других, – отметил Игорь Кобзев.

«Точки роста» создаются в сельских школах и в школах малых городов (менее 50 тысяч жителей). В этом году 28 школ из 66, где созданы «Точки роста», - малокомплектные школы. Как отметил глава министерства образования региона Максим Парфенов, такие кабинеты всегда оснащены самыми современными высокотехнологичным оборудованием и учебными пособиями. Для детей это доступ к новым образовательным технологиям, для педагогов - возможность профессионального роста и развития.