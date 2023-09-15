В Иркутской области зафиксировали новый способ мошенничества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жертвам обмана предлагают оценивать товар в маркетплейсах и уговаривают оплачивать заказы на сторонних сайтах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделение полиции пришла 40-летняя женщина. Она рассказала, что увидела объявление в интернете об удаленной работе с крупнейшей российской торговой онлайн-площадкой. Необходимо было оценивать товары за деньги, - говорят в полиции.

Женщина связалась с куратором, который в итоге обманул ее на сумму свыше ста тысяч. Согласно условиям "работы", женщина должна была отсматривать и оценивать лоты у интернет-продавцом, после отправлять скриншоты с подтверждением. За первое такое задание ей перевели 300 рублей.

Потом ей рассказали, что условия изменились. Нужно было создать аккаунт на другой интернет-площадке, приобрести товар и отказаться позже от него. Аферист пообещал вернуть всю сумму женщине, а также дополнительную оплату за каждую сделку. У нее получилось вывести прибыль в пять тысяч рублей.

Женщина поверила в то, что сможет так заработать, поэтому взяла займ. Когда женщина не смогла выполнить задание и оплатить очередной заказ на 200 тысяч рублей, ее личный кабинет оказался заблокирован, а вывести средства она больше не смогла.