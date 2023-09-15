В Иркутской области пострадавшие от паводков этого года получат выплаты

Этим летом в Иркутской области от паводков пострадало несколько садоводств и населенных пунктов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Этим летом в Иркутской области от паводков пострадало несколько садоводств и населенных пунктов. Сначала, в июле, разбушевалась река Китой в Ангарском городском округе. В результате на территории 11 садоводческих некоммерческих товариществ подтопило 1 262 земельных участка и 167 домов. А в августе подтопило девять населенных пунктов в Казачинско-Ленском районе.

На прошедшем заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева было решено всем пострадавшим выделить средства из резервного фонда. В АГО их смогут получить 133 человека, а в Казачинско-Ленском районе - 76 человек.

- В этих территориях сложилась непростая ситуация. Важно учесть все проблемные моменты, чтобы впредь минимизировать возможные последствия ЧС. Сейчас главное – адресная поддержка жителей региона, которые пострадали в результате разгула стихии, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Кроме того, на заседании обсуждались защита от паводков деревни Архиереевка Усольского района, продолжение работ по регуляции русла Китоя в районе СНТ “Ясная поляна” в Ангарском городском округе, а так же подготовка к пожароопасному периоду 2024 года.