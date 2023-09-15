Студентов Иркутской области приглашают на олимпиаду «Волга-IT’2023» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники, студенты колледжей и вузов Иркутской области смогут принять участие в Международной цифровой олимпиаде «Волга-IT’2023». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Это мероприятие проводится с 2006 года, - рассказали в правительстве.

Всего олимпиада включает три этапа: квалификационный (онлайн-тестирование), полуфинальный (практическое домашнее задание) и финальный (очный). Тех, кто дойдет до финала, ожидают мастер-классы, экскурсии.

Желающие поучаствовать могут зарегистрироваться до 30 сентября.