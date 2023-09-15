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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:21

Возле 42-й школы Братска появилась площадка для занятий воркаутом

Она была построена по программе инициативного бюджетирования
Елена СИНИЦА
Возле 42-й школы Братска появилась площадка для занятий воркаутом. Фото: администрация Братска

Возле 42-й школы Братска появилась площадка для занятий воркаутом. Фото: администрация Братска

В Братске на территории школы №42 открыли площадку с комплексами для занятий уличной гимнастикой. Объект построен по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщает администрация Братска.

-Месяцем ранее здесь был только пустырь, который зарос травой. Теперь же имеется современный спортивный комплекс. В частности, установлены рукоход-змейка, шведская стенка, параллельные брусья, перекладины для подтягивания, - рассказывают в администрации города.

Имеется здесь и велопарковка. Комплексы разделили для разных возрастных групп.

На строительство объекта было выделено порядка 2 млн рублей.