Жительницу Иркутска задержали из-за сбыта наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В отделение полиции поступил сигнал, что 47-летняя жительница региональной столицы занимается продажей наркотиков, - передает пресс-служба ведомства.

Правоохранителям удалось задержать ее во время продажи наркосодержащих веществ. Более того, у нее дома также было найдено несколько свертков с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что это более 500 грамм наркотиков.

В отношении женщины завели уголовное дело.