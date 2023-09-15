Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 16 сентября 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 сентября в Иркутской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в северных и Слюдянском районах могут быть кратковременные дожди. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Иркутска.

Погода в Иркутской области 16 сентября 2023 года

Утром также возможен туман, температура воздуха ночью будет до +7 градусов, а днем - до +21 градуса. Однако если погода будет облачной, то дневная температура воздуха будет на уровне +13 градусов.

В областной столице также ожидается туман, ветер ночью переменный до 5 м/с, температура ночью +4,+6 градусов, днем +16,+18 градусов.