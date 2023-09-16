В Иркутской области сотрудники полиции подозреваются в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области сотрудники полиции подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба следкома Иркутской области.

-По данным следствия, в сентябре 2023 года оперуполномоченный ОСН «ГРОМ» убедил жителя Ангарска в том, что сможет передать 350 тысяч рублей оперуполномоченному ОКОН УМВД России по Ангарску. Тот в свою очередь якобы сможет повлиять на то, чтобы не заводили некое уголовное дело по статье о сбыте наркотиков, - говорят в следкоме.

Однако подозреваемый не собирался передавать деньги. Все-таки мужчина передал деньги, которые и оказались в распоряжении полицейских.

Сейчас фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.