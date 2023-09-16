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НовостиПолитика16 сентября 2023 2:36

Фонд «Братск — все для Победы» отправит в зону СВО гуманитарный груз

В посылке есть антидроновое оружие
Елена СИНИЦА
Фонд «Братск — всё для Победы» отправит в зону СВО

Фонд «Братск — всё для Победы» отправит в зону СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благотворительный фонд "Братск - все для Победы" направит в зону СВО антидроновое ружье, тепловизоры, специальную видеокамеру и генераторы. Всю технику приобрели на средства фонда.

-В том числе есть ружье, но не огнестрельное, а антидроновое, чтобы сбивать беспилотники, - пояснил директор фонда Сергей Калембет.

Председатель Правления фонда «Братск — всё для Победы» Лариса Павлова отметила, что в посылке для бойцов СВО есть многое для технического вооружения. В том числе мощные портативные аккумуляторы и 10 дронов-камикадзе, сообщает ТРК "Братск".