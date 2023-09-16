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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 2:45

Лесоторговая компания Иркутской области скрыла доходы, чтобы не взыскали налоги

Речь идет о 2,5 млн рублей
Елена СИНИЦА
Лесоторговая компания Иркутской области скрыла доходы, чтобы не взыскали налоги

Лесоторговая компания Иркутской области скрыла доходы, чтобы не взыскали налоги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области заведено уголовное дело о сокрытии денежных средств коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следственных органов, в прошлом году руководители организации по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами в Качугском районе Иркутской области, сокрыли деньги, которые предназначались для обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве,- говорят в следкоме.

Кроме этого, речь шла о налогах и страховых взносах. Суммарно - 2,5 млн рублей.

Следком продолжает расследование уголовного дела.