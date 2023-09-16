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НовостиПолитика16 сентября 2023 3:00

В Иркутской области учредили премию победителям чемпионата «Профессионалы»

Она составит от 30 до 50 тысяч рублей
Елена СИНИЦА
В Иркутской области учредили премию победителям чемпионата «Профессионалы»

В Иркутской области учредили премию победителям чемпионата «Профессионалы»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области учредили премию губернатора победителям и призерам финала чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Премию смогут получить участники регионального этапа чемпионата, которые представляют регион в финальных соревнованиях и получили призовое место. Также ее получат наставники подготовившие финалистов-призеров, - говорят в правительстве.

Премия победителю составит 50 тысяч рублей, занявшему второе место - 40 тысяч рублей, а за бронзу - 30 тысяч рублей. Наставник получит вознаграждение в размере премии победителя, которого он подготовил.