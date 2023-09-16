В Иркутской области учредили премию победителям чемпионата «Профессионалы»
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской области учредили премию губернатора победителям и призерам финала чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
-Премию смогут получить участники регионального этапа чемпионата, которые представляют регион в финальных соревнованиях и получили призовое место. Также ее получат наставники подготовившие финалистов-призеров, - говорят в правительстве.
Премия победителю составит 50 тысяч рублей, занявшему второе место - 40 тысяч рублей, а за бронзу - 30 тысяч рублей. Наставник получит вознаграждение в размере премии победителя, которого он подготовил.