В Иркутске по улице Карла Либкнехта до 30 сентября ограничат движение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистов Иркутска предупредили о новых дорожных ограничениях. Как сообщает пресс-служба оператора теплосетей города, они будут на улице Карла Либкнехта. Об этом говорится в социальных сетях организации.

-Движение будет ограничено по улице Карла Либкнехта в районе дома № 202. Проехать здесь не получится с 09:00 16 сентября до 17:00 30 сентября 2023 года, - говорят в пресс-службе оператора.

Как пояснили в пресс-службе, это связано с работами по вскрытию и ремонту тепловой сети.

Водителям принесли извинения за доставленные неудобства, а также попросили их учесть эти ограничения при планировании поездок.