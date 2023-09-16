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НовостиОбщество16 сентября 2023 3:07

В Иркутске по улице Карла Либкнехта до 30 сентября ограничат движение

Будет проводиться вскрытие теплосети
Елена СИНИЦА
В Иркутске по улице Карла Либкнехта до 30 сентября ограничат движение

В Иркутске по улице Карла Либкнехта до 30 сентября ограничат движение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобилистов Иркутска предупредили о новых дорожных ограничениях. Как сообщает пресс-служба оператора теплосетей города, они будут на улице Карла Либкнехта. Об этом говорится в социальных сетях организации.

-Движение будет ограничено по улице Карла Либкнехта в районе дома № 202. Проехать здесь не получится с 09:00 16 сентября до 17:00 30 сентября 2023 года, - говорят в пресс-службе оператора.

Как пояснили в пресс-службе, это связано с работами по вскрытию и ремонту тепловой сети.

Водителям принесли извинения за доставленные неудобства, а также попросили их учесть эти ограничения при планировании поездок.