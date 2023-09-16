Китайские студенты не хотят уезжать из Забайкалья из-за борща и плова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый год ЗабГУ принимает студентов из других стран, и этот учебный год не стал исключением. РТК "Забайкалье" узнал, что в регионе нравится студентам из Китая и почему они не хотят уезжать.

-Одна из студенток с большим интересом изучает русский язык, нашу культуру и историю, но по секрету призналась, что ей особенно нравится русская кухня, - передает СМИ.

Она рассказала, что сначала ее привлекла история России, однако сейчас ей еще и очень нравится русская кухня - "особенно красный суп и плов", признается девушка.

Со слов студентов-иностранцев, сложнее всего в изучении русского языка им дается грамматика, так как разница между русским и китайским языком - огромная.

Однако преподаватели отмечают, что даже через год обучения студенты знают больше сотни слов и могут спокойно общаться с носителями языка.