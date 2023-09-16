В Иркутской области провели фестиваль по скандинавской ходьбе для пожилых людей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области прошел Фестиваль по скандинавской ходьбе для пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В фестивале приняли участие 50 жителей из разных уголков региона, - говорят в правительстве.

Командные соревнования проходили на дистанции в 1,5 километра. Победителем стала команда из Тулуна, на втором месте - команда из Эхирит-Булагатского района, на третьем - команда Слюдянского района.