За сутки МЧС потушило 16 пожаров в Иркутской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
16 пожаров ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями за прошедшие сутки в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Четыре пожара произошло в многоквартирных домах. Обошлось без пострадавших и погибших, - говорят в МЧС.
Известно, что семь пожаров случилось из-за неосторожного обращения огнем, столько же - из-за короткого замыкания.
Помимо этого, по одному случаю зафиксировано из-за поджога и нарушений при эксплуатации электрооборудования.