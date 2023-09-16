За сутки МЧС потушило 16 пожаров в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 пожаров ликвидировано пожарно-спасательными подразделениями за прошедшие сутки в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Четыре пожара произошло в многоквартирных домах. Обошлось без пострадавших и погибших, - говорят в МЧС.

Известно, что семь пожаров случилось из-за неосторожного обращения огнем, столько же - из-за короткого замыкания.

Помимо этого, по одному случаю зафиксировано из-за поджога и нарушений при эксплуатации электрооборудования.