В Усть-Куте стартовал отопительный сезон с 15 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 сентября в Усть-Куте стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Теплоисточники города готовы к подаче отопления. Начиная с 15 сентября отопление начнут подавать в детские сады, школы, учреждения культуры и здравоохранения, - говорят в местной администрации Подключение многоквартирных домов осуществляют управляющие компании, работа эта проходит постепенно. В администрации уточнили, что отопление в дома поступит в течение нескольких дней.

Также жителям рекомендовали проверить работоспособность отопительных систем в квартире, убедиться в их исправность.

Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы по подключению конкретных адресов, вы можете обратиться в городскую диспетчерскую по телефону: 5-61-01.