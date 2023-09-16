В Иркутске выбран проектировщик развязки на Байкальском кольце Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске выбрали подрядчика, который займется проектированием развязки на Байкальском кольце. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

-Победителем конкурса стало ООО «Мост». Цена контракта - 23,5 млн рублей, - говорится в документации.

Проект развязки необходимо подготовить до октября 2024 года.

Это будет двухуровневая развязка. В ее составе будут 400-метровый путепровод, 75-метровый железобетонный мост через протоку.

Предполагается, что само строительство стартует в 2025 году и будет длиться в течение двух лет.