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НовостиОбщество16 сентября 2023 5:47

В Иркутске выбран проектировщик развязки на Байкальском кольце

Сделать проект нужно до октября 2024 года
Елена СИНИЦА
В Иркутске выбран проектировщик развязки на Байкальском кольце

В Иркутске выбран проектировщик развязки на Байкальском кольце

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске выбрали подрядчика, который займется проектированием развязки на Байкальском кольце. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

-Победителем конкурса стало ООО «Мост». Цена контракта - 23,5 млн рублей, - говорится в документации.

Проект развязки необходимо подготовить до октября 2024 года.

Это будет двухуровневая развязка. В ее составе будут 400-метровый путепровод, 75-метровый железобетонный мост через протоку.

Предполагается, что само строительство стартует в 2025 году и будет длиться в течение двух лет.