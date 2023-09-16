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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:11

Мотоциклисты Иркутска 16 сентября закрывают сезон

Сейчас они проезжают по Байкальскому кольцу
Елена СИНИЦА
Мотоциклисты Иркутска закрывают сезон

Мотоциклисты Иркутска закрывают сезон

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 16 сентября, мотоциклисты Иркутска закрывают сезон. Колонны проезжающих мотоциклистов заметили жители города.

-Сейчас на Байкальском кольце проезжают, все их пропускают, - поделилась с редакцией КП-Иркутск читательница.

Также закрывают сезон в эту субботу и мотоциклисты и в соседнем Забайкальском крае.

Ранее также стало известно, что 17 сентября в областной столице состоится ежегодный Байкерский Крестный Ход - во имя Св. Блг. Кн. Александра Невского. Сбор состоится в 09.00 на улице Якоби,3. Старт колонны - в 10.00.