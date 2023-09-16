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НовостиСпорт16 сентября 2023 7:12

В "Кроссе Нации" в Иркутской области приняли участие 10 тысяч человек

В Иркутске стартовали свыше 3 тысячи спортсменов
Елена СИНИЦА
В "Кроссе Нации" в Иркутской области приняли участие 10 тысяч человек

В "Кроссе Нации" в Иркутской области приняли участие 10 тысяч человек

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в Иркутской области приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

- В Иркутске стартовали свыше 3 тысячи спортсменов и любителей бега, - говорят в правительстве.

Кроме этого, в региона прошла акция «Все на старт» для детей 6-10 лет. Они пробежали дистанцию 1 км.

Из областной столицы стартовали 3 тысячи спортсменов

Из областной столицы стартовали 3 тысячи спортсменов

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области