В "Кроссе Нации" в Иркутской области приняли участие 10 тысяч человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Во Всероссийском дне бега «Кросс Нации» в Иркутской области приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своих социальных сетях.

- В Иркутске стартовали свыше 3 тысячи спортсменов и любителей бега, - говорят в правительстве.

Кроме этого, в региона прошла акция «Все на старт» для детей 6-10 лет. Они пробежали дистанцию 1 км.