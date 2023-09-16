702 человека аттестовались на управление маломерными судами в Иркутской области

702 человека прошли аттестацию на управление маломерными судами в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 2023 году в Иркутской области 702 человека прошли аттестацию на право управления маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-Во время аттестации специалисты оценивают, сможет ли человек безопасно управлять судном, - говорят в МЧС.

Так, приходится проходить теоретическое тестирование - вопросы о навигации и судовождении, а также практическую часть - отработка навыков подхода на судне к утопающему, восьмерки, змейки.

Сейчас в регионе зарегистрировано 43 204 маломерных судна, отметили в МЧС.